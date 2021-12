La definizione e la soluzione di: Il Lindo dei prodotti di pulizia domestica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MASTRO

Curiosità : Il Lindo dei prodotti di pulizia domestica

Lindo, un fittizio personaggio inventato al fine di pubblicizzare prodotti per le pulizie domestiche. ^ (EN) The Story Behind ‘Apocalypse Now’, su unsungfilms ... Significato mastro

mastro s. m. e agg. – 1. s. m. Forma ant. per maestro1: Così Ne va (Pulci). Con questo sign., la parola è viva nella locuz. libro mastro (o, come sost., il mastro), in contabilità, il registro (o lo schedario) nel quale si raccolgono tutti i mastro lat. magister, der. di magis 'più'. - ¦ s. m. 1. ant. chi eccelle in una data disciplina, tanto da poterla insegnare agli altri maestro. ? *allievo, *discepolo. , autorità e sim. maggiore, primo, principale. minore, secondario. ? Espressioni: libro mastro ? ?. ? libro mastro registro contabile nel quale si raccolgono tutti i conti di Definizione Treccani

