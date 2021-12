La definizione e la soluzione di: In un libro, è simbolo della sua proprietà lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EX LIBRIS

Curiosità : In un libro, e simbolo della sua proprieta lat

ex libris ‹eks › locuz. lat. (propr. «dai libri»), usata in ital. come s. m. – Contrassegno (timbro, sigillo, di guardia di un libro per attestarne la proprietà; contiene spesso la formula ex libris seguita dal nome del proprietario, oppure, soprattutto in passato, motti, sentenze, emblemi Definizione Treccani

Altre definizioni con libro; simbolo; della; proprietà; Un libro di James Fenimore Cooper: L ultimo dei __; Evita che il libro ... prenda freddo; Il terzo libro della Bibbia cristiana; È rampante in un libro di Italo Calvino; Quartiere di Torino simbolo della FIAT; Il simbolo dell argento; Bastone cerimoniale del re, simbolo del suo potere; Ha simbolo Ca sulla tavola degli elementi; Un brano di Giovanni Allevi, inno della serie A; Le peculiari formazioni rocciose della Tessaglia; La messa in gioco della palla nel biliardo; Uno schiacciatore della pallavolo; Attesta il cambiamento di proprietà di un bene; Passaggio di proprietà ; Ha proprietà sedative e calmanti; Ha proprietà magnetiche; Cerca nelle Definizioni