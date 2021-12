La definizione e la soluzione di: La legge Basaglia li fece chiudere nel 1978. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANICOMI

Curiosità : La legge Basaglia li fece chiudere nel 1978

L'opera fu realizzata nel 1973 all'interno del manicomio di Trieste da un'idea di Giuseppe Dell'Acqua, Dino Basaglia, Vittorio Basaglia e Giuliano Scabia ... Significato manicomi

fòssa1 s. f. lat. fossa, der. di fodere «scavare». – 1. psichiatrica, l’espressione è passata a significare gli orrori da incubo della vita nei manicomî). In partic.: f. biologica (o settica o a depurazione biologica), vasca in muratura Definizione Treccani

