La definizione e la soluzione di: Lega metallica usata per decorare le incisioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NIELLO

Curiosità : Lega metallica usata per decorare le incisioni

(similoro o altra lega metallica imitazione) utilizzato per decorare le superfici (doratura). La produzione della foglia d'oro avviene per deformazione a ... Significato niello

nïèllo s. m. lat. nigellus, agg., dim. di niger «nero». – Lavoro di oreficeria consistente a bulino su lamina d’argento o d’oro con un composto nero (detto anch’esso niello) di rame rosso, argento fino, piombo, zolfo croceo e un po’ di borace; adoperato dagli antichi niello ni'?l:o s. m. lat. nigellus, agg., dim. di niger 'nero'. - artist. tecnica orafa consistente nel riempire i solchi di una incisione a bulino su argento o oro con un composto colorato damaschinatura, niellatura. Definizione Treccani

Altre definizioni con lega; metallica; usata; decorare; incisioni; Sono sottili ed elega nti bottiglie per vini; Elega nte e raffinato come un gagà; Termine inelega nte per indicare gli organi interni; Piccola borsa che si lega in vita; Un insidia metallica ; Sfera cava, spesso metallica , per fare il thè; La protezione metallica lungo alcune strade ing; Lega metallica di rame e zinco; La vuotezza spesso usata in senso figurato; Fibra di origine animale usata per fili chirurgici; Di volpe o visone è usata per fare cappotti; Pietra preziosa trasparente usata negli anelli; Può decorare una tenda nella parte superiore; Lo sciroppo di zucchero per decorare torte; decorare una parete con immagini sacre o storiche; Sontuosa arte tessile per decorare le pareti; Sottile scalpello usato per incisioni artistiche; Lasciarono incisioni rupestri in vai Camonica; La Val lombarda con le note incisioni rupestri; Lo usa il chirurgo per cente incisioni ; Cerca nelle Definizioni