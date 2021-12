La definizione e la soluzione di: Lavorava nei treni a vapore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FUOCHISTA

Curiosità : Lavorava nei treni a vapore

Locomotiva DR 96. Rivarossi HO, in I treni oggi, 2 (1981), n. 7, p. 54-56 ^ Locomotiva a Vapore DR Br 98 Mayer 0-2-2-0 ^ Alessandro Casalini, ...

fochista (o fuochista) s. m. der. di fuoco (pl. -i). – 1. a. In ferrovia, chi alimenta e sorveglia il fuoco nelle locomotive a vapore e coadiuva il macchinista nelle mansioni di minore importanza. b. In marina, qualifica del personale addetto alle caldaie e alle macchine, alle dipendenze degli CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI nautica. Finestra di approfondimento Tipi di imbarcazione - 1. Antiche: avviso; bireme; bissona; bombarda; brigantino; bucintoro; caracca; caravella; cocca; corvetta; drakar; dromone; feluca; fregata; ; carpentiere; ciurma; comandante; commodoro; contrammiraglio; corsaro; equipaggio; ?libustiere; fuochista; gabbiere; gondoliere; guardiamarina; imprenditore navale; lupo di mare Definizione Treccani

Altre definizioni con lavorava; treni; vapore; lavorava per il bucato; Le operaie che lavorava no nelle risaie; lavorava con Gian; L'ufficio in cui lavorava Albert Einstein; Cercano di rispettarlo i treni ; Sigla da autotreni ; L’hanno molti treni ni di montagna; I treni a breve percorrenza; Contiene testo nei fumetti agglomerato di vapore ; vapore acqueo presente nell'atmosfera; Quella a vapore fu inventata da Watt; Cavalli vapore ; Cerca nelle Definizioni