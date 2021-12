La definizione e la soluzione di: Lavoratore edile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANOVALE

Curiosità : Lavoratore edile

La Cassa edile è un ente paritetico fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, istituito dalla contrattazione collettiva per ... Significato manovale

manovale s. m. variante pop. dell’agg. manuale, con v epentetica, di transizione tra due vocali. – 1. Operaio che esegue lavori di rimozione, di trasporto di materiali, ecc., per i quali è richiesta quasi soltanto forza fisica e che non esigono conoscenze di carattere tecnico né un periodo di manovale s. m. var. pop. dell'agg. manuale, con v epentetica. - 1. mest. chi esegue lavori manuali, spec. edili, per i quali non sono richieste particolari conoscenze tecniche ? operaio. 2. fig., spreg. chi, in un'organizzazione, spec. criminale, è addetto alla parte esecutiva braccio, Definizione Treccani

