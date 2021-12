La definizione e la soluzione di: Lavora nei luna park. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIOSTRAIO

Curiosità : Lavora nei luna park

Luna Park è stato un programma televisivo a premi in onda dal 12 dicembre 1994 al 28 giugno 1997, nella fascia preserale di Raiuno. Il programma, scritto ... Significato giostraio

giostràio s. m. (f. -a) der. di giostra. – Proprietario di una giostra (nel sign. 4), o addetto al suo funzionamento. Definizione Treccani

Altre definizioni con lavora; luna; park; lavora va nei treni a vapore; Guida una squadra di lavora tori; Persona che lavora senza sosta secchione; lavora tore edile; Tipici dolci sfogliati a mezzaluna per colazione; Richiamo del lupo alla luna piena; E presente in molti luna park; Andò sulla luna per cercare il senno d Orlando; E presente in molti luna park ; Rivivono in Jurassic park ; Con Giovanni e Giacomo in Fuga da Reuma park ; Formano il luna park ; Cerca nelle Definizioni