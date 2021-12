La definizione e la soluzione di: Vi si lavora molto legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEGHERIA

Curiosità : Vi si lavora molto legno

pezzo stesso. Quando si lavora al tornio è consigliabile non indossare cravatte, collane e braccialetti e fare uso di una tuta da lavoro adatta, senza parti ... Significato segheria

segherìa s. f. der. di segare. – 1. Stabilimento attrezzato per segare i tronchi riducendoli in legname da costruzione. 2. Locale di uno stabilimento per la lavorazione del legno, adibito alla riduzione del legname in manufatto. falegnameria fale?ame'ria s. f. der. di falegname. - luogo di lavoro di un falegname ? carpenteria, laboratorio, segheria. ? ebanisteria. Definizione Treccani

