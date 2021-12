La definizione e la soluzione di: Lavora in aereo, allo stadio, alle fiere... ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STEWARD

Curiosità : Lavora in aereo, allo stadio, alle fiere... ing

Il Palazzo ospitò anche la raccolta del bibliofilo ing. Gennaro de Gemmis, fondatore della omonima biblioteca

steward ‹sti?ùëd› s. ingl. dall’ant. ingl. stiweard, comp. di sti «recinto, casa» e weard «guardiano» (pl. stewards ‹stëùëd?›), usato in ital. al masch. (e comunem. pronunciato ‹sti?ùard›). – 1. Impiegato delle compagnie aeree, addetto all’assistenza in volo ai passeggeri (con funzione analoga a CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI steward 'stju:?d, it. 'stjuard s. ingl. dall'ant. ingl. stiweard 'guardiano di un recinto', usato in ital. al masch. - prof. impiegato delle compagnie aeree, delle navi di linea, dei pullman di gran turismo e sim., addetto alla cura dei passeggeri assistente di bordo, sull'aereo Definizione Treccani

