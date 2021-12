La definizione e la soluzione di: Latticino fluido venduto in vasetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : YOGURT

Curiosità : Latticino fluido venduto in vasetti

Significato yogurt

yògurt (o yòghurt o iògurt) s. m. dal turco CLASS='testo_corsivo'>yogurt, in grafia araba yoghurt, der. di yogur- «impastare». – Alimento, di sapore gradevolmente acidulo, costituito da latte coagulato per l’azione di Definizione Treccani

Altre definizioni con latticino; fluido; venduto; vasetti; Un latticino molle; La locuzione latina antitetica a dulcis in fluido ; Tutt’altro che fluido ; Consente di aspirare un fluido da un ambiente; Volume di fluido che un solido può contenere; Quello universale è venduto per piante da casa; Solvente venduto in profumeria; Il libro venduto in saldo; L'invenduto dell'editore; vasetti con il coperchio; Cerca nelle Definizioni