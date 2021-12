La definizione e la soluzione di: Il latte... tutto d un pezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INTERO

Curiosità : Il latte... tutto d un pezzo

vedi Via Lattea (disambigua). Coordinate: 17h 45m 35s, -28° 56' 00? La Via Lattea (dal latino: Via Lactea) è la galassia a cui appartiene il nostro sistema ... Significato intero

intéro (letter. o region. intièro) agg. e s. m. lat. integer - ed è rimasto miracolosamente i.; ho fatto una brutta caduta ma le ossa per fortuna sono ancora intere. In botanica, di organo, per lo più foglia, che ha il margine senza la minima intero in'tero lett. o region. intiero lat. integer -egri lat. volg. ?-ègri. - ¦ agg. 1. a. che ha tutte le sue parti, che non complesso, insieme, totale, totalità, tutto. frazione, parte, parziale. ? Locuz. prep.: per intero senza esclusione di parti: leggere per i. un libro completamente, del tutto Definizione Treccani

