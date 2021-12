La definizione e la soluzione di: Lasciare o arrendersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MOLLARE

Curiosità : Lasciare o arrendersi

(Andri) di guardia ai soldi, lo costringe a ordinare ai suoi uomini di arrendersi. Dopo aver ammanettato Masters, riesce a convincerlo ad aiutarlo, facendosi ... Significato mollare

mollare1 v. tr. e intr. der. dell’agg. molle (io mòllo, ecc.). – 1. liberamente (in senso fig.: m. in bando un lavoro, abbandonarlo, non portarlo a termine; ha mollato in bando ogni cosa, ha smesso di occuparsene, non ne ha voluto più sapere, e sim ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. lasciare qualcosa molle, lento: m. una fune, un cavo allentare, ammollare, rilasciare, l'ancora affondare. serrare, stringere, tendere, tirare. b. estens. smettere di tenere: m. la presa, l'avversario lasciare andare, liberare, sciogliere. tenere, trattenere Definizione Treccani

