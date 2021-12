La definizione e la soluzione di: Se di lasagne, è un classico della cucina emiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PASTICCIO

Curiosità : Se di lasagne, e un classico della cucina emiliana

piatto, ormai diffuso anche in Italia, non è da attribuirsi alla cucina bolognese, in quanto la cucina emiliana ha sempre preferito la sfoglia all'uovo, ... Significato pasticcio

pastìccio s. m. lat. pop. *pasticium, der. di pasta «pasta». – 1. troviamo in un bel p.; come si fa a risolvere questo p.; fare, combinare pasticci, complicare le cose, creare situazioni difficili; trovarsi, mettersi, cacciarsi nei p., nei guai CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE pasticcio pa'stit?:o s. m. lat. pop. ?pasticium, der. di pasta 'pasta'. - 1. gastron. a. pietanza costituita per lo più da un involucro di pasta faccenda o situazione intricata: mettersi, cacciarsi nei p.; fare, combinare pasticci fam. casino, difficoltà, garbuglio, ginepraio, grana, guaio, impiccio, fam. pastrocchio CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

