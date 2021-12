La definizione e la soluzione di: Lanciato alle Olimpiadi usato per piantare chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARTELLO

Curiosità : Lanciato alle Olimpiadi usato per piantare chiodi

Significato martello

martèllo s. m. lat. tardo martellus, affine a malleus «maglio». – 1. ’ultimo era generalmente lavorato a forma di becco, più o meno ricurvo (per cui si ebbero martelli d’arme denominati a becco di corvo, a becco di falco, ecc.), al fine di rendere CATEGORIA: ANATOMIA – MILITARIA martello mar't?l:o s. m. lat. tardo martellus. - 1. tecn. utensile che serve per battere, costituito da un blocchetto per lo più di acciaio, munito di un foro in cui è infilato il manico ? maglio, mazza, mazzapicchio, mazzetta, mazzuola, mazzuolo. 2. estens. a. arnese metallico fissato Definizione Treccani

Altre definizioni con lanciato; alle; olimpiadi; usato; piantare; chiodi; Il serial che ha lanciato Jennifer Garner; Il cantante che ha lanciato Penso positivo; Hanno lanciato “Pensiero”; Alto e slanciato ; Come il pollo alle vato rusticamente; Aderisce alle superfici lisce senza colla o chiodi; La crocchia da balle rine fra; Un prurito causato da alle rgia... o da un erba; L Islanda alle olimpiadi ; Ospitò le olimpiadi invernali del 2002: __ City; Le olimpiadi sulla neve e sul ghiaccio; Ha ospitato le olimpiadi 1896 e 2004; Un prurito causato da allergia... o da un erba; Fu accusato da Cicerone; Contenitore di vetro allungato usato dai chimici; E comunemente usato come sinonimo di fisco; Si usa per piantare i tasselli nel muro; piantare le tende per svago; Si usano per piantare i chiodi; La produzione di vegetali da trapiantare ; Aderisce alle superfici lisce senza colla o chiodi ; Era irta di chiodi quella di Attilio Regolo; chiodi fatti a punto interrogativo; Il chiodi no del golf; Cerca nelle Definizioni