La definizione e la soluzione di: Lamina verde che sta sul ramo e cade in autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FOGLIA

Curiosità : Lamina verde che sta sul ramo e cade in autunno

temperature e da un clima molto freddo. Culmo Il fusto erbaceo delle graminaceae. Deciduo Che cade presto in autunno. Decombente Organo prostrato che torna ... Significato foglia

fòglia s. f. lat. folia, plur. del neutro folium «foglia, foglio», divenuto nel lat. tardo delle f., in autunno (talora fig., con allusione all’autunno della vita); Come d’autunno si levan le foglie L’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo Vede a la terra tutte le sue CATEGORIA: INDUSTRIA AERONAUTICA foglia 'f??a s. f. lat. folia, plur. del neutro folium 'foglia, foglio', divenuto nel lat. tardo femm. sing.. - 1. bot. organo periferico delle piante, di forma , di rosa e sim. petalo. ? Espressioni con uso fig.: mangiare la foglia ? ?; non muovere foglia oziare, poltrire. affannarsi, darsi da fare. 2. estens. sottile strato di Definizione Treccani

