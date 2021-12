La definizione e la soluzione di: I Kuntz, gruppo di Cristiano Godano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARLENE

Curiosità : I Kuntz, gruppo di Cristiano Godano

Cristiano Godano (Fossano, 21 novembre 1966) è un cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo rock Marlene Kuntz. Laureato in economia e commercio ... Significato marlene

Neologismi (2008) donna-simbolo (donna simbolo), loc. s.le f. Donna che personifica massima attenzione. Fronti opposti dominati da due donne simbolo: la pericolosa e irridente Marlene Dietrich , la docile e utilissima Zarah Leander , pronta a rincuorare le truppe Definizione Treccani

