La definizione e la soluzione di: Il Kristian discesista vincitore di 13 mondiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GHEDINA

Curiosità : Il Kristian discesista vincitore di 13 mondiali

Kristian Ghedina (Pieve di Cadore, 20 novembre 1969) è un allenatore di sci alpino, ex sciatore alpino e pilota automobilistico italiano. Originario di ... Significato ghedina

Definizione Treccani

Altre definizioni con kristian; discesista; vincitore; mondiali; L Andy tennista vincitore di Wimbledon 2016; Noto film di Nanni Moretti, vincitore di due David di Donatello; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Nata a Pechino il 31 marzo 1982, la regista ha diretto “Nomadland , film vincitore di tre Oscar quest’anno; Senna vinse tre titoli mondiali in quella Uno; L'Italia la sconfisse 4 a 3 ai mondiali del 1970; Le rappresentano le squadre ai tornei mondiali ; Si occupa dei problemi economici mondiali ; Cerca nelle Definizioni