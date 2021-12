La definizione e la soluzione di: King Charles __, razza canina da compagnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPANIEL

Curiosità : King Charles __, razza canina da compagnia

spaniel sono diventati popolari come razza da compagnia, specialmente della famiglia reale. Infatti, il Cavalier king Charles spaniel è stato così chiamato perché ... Significato spaniel

spaniel ‹spä'niël› s. ingl. dal fr. ant. espaignol cani, alcune originarie della Spagna, molte selezionate e allevate in Inghilterra . Un gruppo di spaniel è incluso tra le razze da caccia: clumber s., cocker s., field s., springer Definizione Treccani

