La definizione e la soluzione di: Justin __, celebre giovane cantante canadese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIEBER

Curiosità : Justin __, celebre giovane cantante canadese

canadese, australiana e britannica. Con l'album la cantante canadese entra nel Guinness dei primati del 2004 per essere stata la cantante più giovane ... Significato bieber

Definizione Treccani

