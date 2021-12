La definizione e la soluzione di: Il José pappagallo disneyano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARIOCA

Curiosità : Il Jose pappagallo disneyano

per ridere di Virginia Woolf. Il pappagallo entra anche nei fumetti, con il disneyano José Carioca, simpatico pappagallo verde brasiliano amico di giovinezza ... Significato carioca

agg. e s. m. e f. dal brasiliano carioca, propr. «abitante di Rio de Janeiro », dal nome di un piccolo fiume presso quella città, invar. – 1. agg. e s. m. e f. Relativo alla città di Rio de Janeiro, del Brasile sud-orient., capitale dell’omonimo stato (fino al 1960 capitale federale del Brasile carioca ka'rj?ka agg. dal brasiliano carioca, propr. 'abitante di Rio de Janeiro', dal nome di un piccolo fiume presso quella città, invar. - 1. relativo alla città di Rio de Janeiro. 2. estens. di tutto il Brasile: i giocatori c.; la squadra c. brasiliano. Definizione Treccani

Altre definizioni con josé; pappagallo; disneyano; josé Saramago scrisse quello del convento; San josé : Costa Rica = Managua : x; josé Gervasio, eroe nazionale dell'Uruguay; È sorta in California nei pressi dí San josé ; pappagallo brasiliano | Venerdì 26 novembre 2021; pappagallo dalle piume multicolori; pappagallo dell'America Meridionale; Un pappagallo ; Uno scoiattolo disneyano ; Personaggio disneyano ; Il supereroe disneyano che veglia su Paperopoli; Un cerbiatto disneyano ; Cerca nelle Definizioni