La definizione e la soluzione di: Jeremy __, noto economista, attivista e saggista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIFKIN

Curiosità : Jeremy __, noto economista, attivista e saggista

cestista bulgaro Lee Jackson, bassista e cantante britannico Vittorangelo Orati, economista, accademico e saggista italiano († 2019) Stefano Pareti, politico ... Significato rifkin

Neologismi (2008) empowerment s. m. inv. Accrescimento di potere, miglioramento. ? di cooperazione allo sviluppo». ( Giuliana Sgrena , Manifesto, 21 gennaio 2004, p. 7, Società) • Jeremy Rifkin sostiene che urge «dar potere a chi non ce l’ha», perché gran parte Definizione Treccani

Altre definizioni con jeremy; noto; economista; attivista; saggista; La felicità secondo il filosofo jeremy Bentham; Il jeremy filosofo esponente dell'utilitarismo; Noto gruppo di Seattle che canta Black e jeremy ; Il jeremy di mission; Il Marco Valerio noto autore di epigrammi latini; La dottrina di un noto rivoluzionario cinese; noto marchio di giocattoli e giochi da tavolo; noto marchio di attrezzi da giardino; Gustav, economista svedese; Il Beniamino che fu economista e politico italiano; Il Luigi economista che fu presidente della Consob; Lo Smith economista ; L attivista sorella di Stefano Cucchi; __Thunberg, giovane attivista ; Il nome della Concia attivista e politica; La Greta giovane attivista ambientalista svedese; Thomas, paesaggista inglese; Il Philippe noto storico dell'arte e saggista ; Celebre pittore paesaggista francese; Pittore paesaggista francese; Cerca nelle Definizioni