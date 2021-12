La definizione e la soluzione di: James Bond ha quella di uccidere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LICENZA

Curiosità : James Bond ha quella di uccidere

La serie di James Bond è una serie cinematografica di spionaggio di produzione anglo-statunitense ispirata dai romanzi dello scrittore Ian Fleming. Il ... Significato licenza

licènza (ant. o pop. licènzia) s. f. dal lat. licentia, der. di con questo sign. è più com. dare la disdetta; per il provvedimento di convalida di licenza, v. sfratto). 3. Atto con cui la competente autorità concede, a chi ne faccia richiesta CATEGORIA: MILITARIA licenza li't??ntsa ant. o pop. licenzia li't??ntsja s. f. dal lat. licentia. - 1. a. facoltà di fare qualcosa, con la prep. l. per ragioni di famiglia congedo, permesso. ? Espressioni: non com., dare licenza a qualcuno lasciare qualcuno libero di andarsene: dare l. ai visitatori accomiatare Definizione Treccani

