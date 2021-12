La definizione e la soluzione di: L IVA è quella sul valore aggiunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IMPOSTA

Curiosità : L IVA e quella sul valore aggiunto

Disambiguazione – "IVA" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi IVA (disambigua). L'imposta sul valore aggiunto, in acronimo IVA, è un'imposta – ... Significato imposta

impòsta1 s. f. propriam., part. pass. femm. di imporre «porre sopra». – 1. a impedire il passaggio della luce (donde il nome di scuro o scuretto col quale l’imposta stessa è indicata in varie regioni): aprire, chiudere, accostare le i.; Era il mattino , e imposta¹ im'p?sta s. f. part. pass. femm. di imporre. - sportello che serve per chiudere una finestra: accostare le i. anta, battente, persiana, scuro, sportello. Definizione Treccani

