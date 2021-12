La definizione e la soluzione di: In Italia è noto anche come rosolaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAPAVERO

Curiosità : In Italia e noto anche come rosolaccio

comunemente noto come papavero comune o rosolaccio, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Papaveraceae, originaria di Eurasia e Nordafrica ... Significato papavero

papàvero s. m. lat. papaver -eris. – 1. appartenente al genere glaucio. 2. fig. a. non com. Con riferimento alle proprietà soporifere del papavero da oppio, cosa o persona molto noiosa, che induce al sonno: è un p.; che CATEGORIA: ALIMENTAZIONE -eris. - 1. bot. fiore di colore rosso vivo della pianta Papaver rhoeas bambagella, rosolaccio. 2. fig., spreg. spesso al plur., persona di maggiore peso nella vita pubblica autorità, big, fam. grosso calibro, notabile, personalità, fam. pezzo da novanta, fam. pezzo grosso Definizione Treccani

Altre definizioni con italia; noto; anche; come; rosolaccio; Le prime ore del pomeriggio nel Suditalia ; Il mare della costa orientale italia na; Del suo elmo l italia s è cinta la testa; Stereotipo italia no: spaghetti, pizza e __; Lo pseudonimo del noto brigante Stefano Pelloni; Indirizzo di Budapest reso noto da Ferenc Molnár; Un noto comune che sorge alle pendici del Vesuvio; Con Sauvignon, è un noto vitigno d uva nera fra; Condizione di fatiscenza, anche morale; Così è anche chiamata la tracina; Pianta erbacea nota anche come giglio africano; Lo è l albumina, ma anche la ferritina; Una siciliana come Carmen Consoli; come ciò che riporta il proprio costo; Un ascendente come la trisavola per il nipote; Cimitero militare come quello di Redipuglia; Cerca nelle Definizioni