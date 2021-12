La definizione e la soluzione di: L Issei giapponese a cui è dedicato un asteroide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : YAMAMOTO

Curiosità : L Issei giapponese a cui e dedicato un asteroide

Astronomical Association è un'associazione astronomica giapponese fondata nel 1920 , il suo primo presidente fu Issei Yamamoto. L'associazione è costituita da varie ... Significato yamamoto

Neologismi (2021) impermanenza s. f. Condizione di precarietà, di provvisorietà. ? L'Oriente torna. Rievocato dai ricordi di trent'anni fa. Bernardo Bertolucci: «Quando giravo Prima della rivoluzione il vuoto al centro (oltre che ai bordi) di ogni destino. (Pino Corrias recensisce Yamamoto Tsunetomo, Il codice del samurai, Corriere della sera, 1° agosto 2003, p. 27, Cultura Definizione Treccani

