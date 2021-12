La definizione e la soluzione di: Isole spagnole con Tenerife. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANARIE

Curiosità : Isole spagnole con Tenerife

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Tenerife (disambigua). Tenerife (in italiano anche Teneriffa) è un'isola situata nell'oceano ... Significato canarie

rò?a s. f. dal lat. rosa. – 1. Nome delle rosa brasiliano o di Baía, fornito da un albero del genere fisocalimma; il legno rosa delle Canarie o legno rodio, fornito da due specie del genere convolvolo, molto duro e pesante canarino kana'rino region. canerino dalle isole Canarie, donde è originario. - ¦ s. m. 1. zool. nome di varie specie di uccelli passeriformi. 2. fig., gerg. chi confessa, collaborando con la polizia gerg. cantante, delatore, informatore, lett. sicofante, spia, fam. spione. ¦ Definizione Treccani

Altre definizioni con isole; spagnole; tenerife; La più vasta delle isole Baleari; Una delle isole Ionie; Una delle isole Canarie; Le isole con Cuba; Tradizionale velo in pizzo delle spagnole spa; Zingare spagnole ; Insenature spagnole ; Titolo delle principesse non ereditarie spagnole ; Isolano di tenerife ; L'arcipelago spagnolo con tenerife ; Cerca nelle Definizioni