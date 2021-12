La definizione e la soluzione di: Isolare la polpa dalla carcassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISOSSARE

Curiosità : Isolare la polpa dalla carcassa

di?ossare v. tr. der. di osso, col pref. dis-1 o nei residui della loro spremitura). Fig., poet., come intr. pron.: Infin ch’i’ mi disosso e snervo e spolpo (Petrarca), per la lenta consumazione del corpo dopo la morte. ? Part CATEGORIA: ALIMENTAZIONE alimentazione Principi nutritivi - 1. Carboidrati o glucidi o zuccheri: disaccaridi lattosio, maltosio, saccarosio; monosaccaridi fruttosio, galattosio, glucosio; polisaccaridi amidi, cellulosa, , surgelare; conservare; cuocere a fuoco lento, nella propria acqua; diluire; disossare; dissalare; dorare; essiccare; farcire; friggere, soffriggere; girare; imburrare; impanare Definizione Treccani

