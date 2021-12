La definizione e la soluzione di: L isola invasa dagli U.S.A. nel 1983. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRENADA

Curiosità : L isola invasa dagli U.S.A. nel 1983

continente nordamericano distante circa 80 chilometri. In particolare, una sua isola nello stretto, la Grande Diomede, dista solo 3 km dalla Piccola Diomede ... Significato grenada

grenadino (o grenadiano) agg. e s. m. (f. -a). – Relativo a type='tag' score='2.5' df='None' uri='enciclopediagrenada'>Grenada , stato insulare dell’America Centrale, comprendente l’isola omonima e le Grenadine meridionali; come sost., Definizione Treccani

