La definizione e la soluzione di: Un involtino... stagionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PRIMAVERA

Curiosità : Un involtino... stagionale

cresce come un arbusto alto tra i 60 e 120 cm. si può tagliare a fettine, metterlo nell'olio e riempirlo di tonno. si ottengono così degli involtini piccanti ... Significato primavera

primavèra s. f. lat. pop. *primavera, rifacimento del lat. class. primo vere «all’inizio sì come dice il mio maestro Aristotile nel primo de l’Etica «una rondine non fa primavera»). Nell’antica Roma , p. sacra, voto pubblico che il magistrato, a nome del popolo romano CATEGORIA: ALIMENTAZIONE , rifacimento del lat. class. primo vere 'all'inizio della primavera'. - 1. una delle quattro stagioni dell'anno, posta fra l'inverno e l'estate: si sente già aria di p. mezza stagione, lett. vere. ? autunno, estate, inverno. ? stagione. 2. fig. a. primo apparire di un'epoca, di un Definizione Treccani

Altre definizioni con involtino; stagionale; Un sonno stagionale ; Cerca nelle Definizioni