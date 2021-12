La definizione e la soluzione di: Introduce ad un discorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PREAMBOLO

Curiosità : Introduce ad un discorso

La geometria, dei quali costituisce la prefazione. Il discorso è quindi da considerarsi come «un tutt'uno con i saggi». Il titolo originale prova questo ... Significato preambolo

preàmbolo (ant. preàmbulo) s. m. e agg. dal lat. tardo praeambulus, modo somigliante avviene la rigenerazione spirituale dell’uomo, salvo che l’operazione preambola dello Spirito Santo può precedere anche di tempo alla stessa rigenerazione (Rosmini preambolo pre'ambolo s. m. dal lat. tardo praeambulus agg., 'che va innanzi', der. di ambulare 'incedere', col pref. prae-. - 1. ciò che viene all'inizio o prima di un discorso, di un'opera e sim.: dopo un breve p. l'oratore entrò nel vivo della questione introduzione, preludio, premessa, Definizione Treccani

