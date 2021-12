La definizione e la soluzione di: Interruzione di una relazione incrinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROTTURA

Curiosità : Interruzione di una relazione incrinata

Manzoni di Milano conobbe l'attrice Veronica Lario, nome d'arte di Miriam Bartolini (Bologna, 19 luglio 1956), intraprendendo subito con lei una relazione extraconiugale ... Significato rottura

rottura s. f. lat. tardo ruptura, der. di rumpere «rompere», part. pass. ruptus. che provoca il cedimento di un dato materiale. Nella tecnologia meccanica, r. differita, rottura provocata da fragilità indotta da idrogeno, che può verificarsi, come nel caso dell CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE rottura s. f. lat. tardo ruptura, der. di rumpere 'rompere'. - 1. il rompere o il rompersi e, anche, la cosa stessa e la parte rotta crepa, faglia, falla, fenditura, , seccatura. ? Espressioni con uso fig.: volg., rottura di coglioni o di palle ? ROTTURA 2; eufem., fam., rottura di scatole ? ROTTURA 2. 3. estens. a. fenditura Definizione Treccani

