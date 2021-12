La definizione e la soluzione di: L interpunzione di breve pausa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIRGOLA

Curiosità : L interpunzione di breve pausa

Il punto e virgola è un segno di interpunzione formato dalla congiunzione di un punto e di una virgola posti graficamente in verticale l'uno sopra l'altra ... Significato virgola

vìrgola s. f. dal lat. virgula, dim. di verga «verga»: propr. «verghetta». – 1. °. Due v., o doppie v., sinon. poco com. di virgolette. b. In aritmetica, il segno di virgola serve a separare la parte intera dalla parte decimale di un numero: per es. 21,51 vuol CATEGORIA: MODA – TRASPORTI TERRESTRI punto¹ s. m. lat. punctum, lat. tardo punctus, der. di pungere 'pungere'; propr. 'puntura, forellino'. - 1. geom. ente fondamentale minimo, privo di dimensioni, rappresentabile in basso, segno che separa le cifre intere da quelle decimali, in alcune notazioni virgola. 5. a. educ. ciascuna delle unità usate per valutare gli studenti o i vincitori Definizione Treccani

Altre definizioni con interpunzione; breve; pausa; I segni di interpunzione di una spiegazione; Attivo in breve ; Frase breve e concettosa; Secolo in breve ; breve filmato di presentazione; Dischiusi... dopo la pausa estiva; Una pausa ristoratrice sul prato; pausa nia: un importante centro della Gallura; Prendere una breve pausa alla guida di un veicolo; Cerca nelle Definizioni