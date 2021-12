La definizione e la soluzione di: L insieme di Padre, Figlio e Spirito Santo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRINITA

Curiosità : L insieme di Padre, Figlio e Spirito Santo

dallo Spirito Santa". Il Credo niceno fa riferimento allo Spirito Santo "che è Signore e dà la vita" e insieme al Padre e al Figlio è "adorato e glorificato" ... Significato trinita

trinità1 s. f. dal lat. tardo trinitas -atis, der. di trinus «trino». – La T. dei Monti, a Roma . Nella storia dell’arte, rappresentazione pittorica o scultoria della Trinità: la T. del Masaccio in Santa Maria Novella a Firenze ; una T. bizantina. Ordine epatica e'patika s. f. dal lat. hepaticus. - bot. pianta erbacea, della famiglia ranuncolacee, usata in medicina come sedativo erba trinità. Definizione Treccani

