La definizione e la soluzione di: Insieme al mare nel romanzo di Hemingway. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VECCHIO

Curiosità : Insieme al mare nel romanzo di Hemingway

e il mare (disambigua). Il vecchio e il mare (The Old Man and the Sea) è un breve romanzo dello scrittore americano Ernest Hemingway: scritto nel 1951 ... Significato vecchio

vècchio agg. e s. m. lat. tardo e pop. veclus per il lat. class. vetulus, stesso che mare morto (v. mare, n. 1 c). 5. Sostantivato con valore neutro: a. Ciò che è vecchio: un’arte incerta tra il v. e il nuovo; in quel libro c’è troppo di v.; un racconto vecchio 'v?k:jo dal lat. tardo e pop. veclus per il lat. class. vetulus, dim. di vetus 'vecchio'. - ¦ agg. 1. a. di persona, che ha un'età avanzata: due v. sposi di rapporto tra persone, che dura da molto tempo: una v. amicizia antico, di vecchia data. nuovo, recente. e. di situazione problematica, che si trascina da lungo tempo senza Definizione Treccani

