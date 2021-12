La definizione e la soluzione di: Insieme delle regole di educazione raffinata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GALATEO

Curiosità : Insieme delle regole di educazione raffinata

di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per segnare con un pallone nel canestro avversario, secondo tante regole prefissate ... Significato galateo

galatèo s. m. – Originariamente, titolo di un famoso trattato, Galateo ovvero de’ costumi, di monsignor Giovanni Della Casa (1503-1556), a sua volta dal nome di Galeazzo (in forma latinizzata Galateo) Florimonte, vescovo di Sessa, che suggerì all’autore l’idea, in cui sono raccolti gala't?o s. m. dal titolo del trattato, Galateo ovvero de' costumi, di monsignor Giovanni Della Casa 1503-1556. - il complesso di convenienze che regolano i rapporti fra persone bon ton, buona creanza, buona educazione, buone maniere, civiltà, correttezza, urbanità. ? cerimoniale Definizione Treccani

Altre definizioni con insieme; delle; regole; educazione; raffinata; Una cucitura di diversi tessuti insieme ing; Eliminati insieme ai germi con la disinfezione; insieme di appartamenti per le vacanze fra; insieme degli avventori d un esercizio commerciale; L ultima classe delle elementari; Così è detto il guscio dorsale delle tartarughe; Legno delle botti ideali per invecchiare vino; Tristi per delle aspettative disattese; Il rispetto delle regole e della Costituzione; regole di giudizio; Le regole che danno cadenza alla poesia; Le regole del concorso; Tipo di educazione che... si impara a scuola; Un po' di educazione ; Suore dedite all’educazione ; Dotate di un'educazione scolastica; Pasta o farina di semola non raffinata ; Tipo di raffinata e antica ceramica cino-coreana; Grossolana, poco raffinata ; L'eleganza più raffinata ; Cerca nelle Definizioni