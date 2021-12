La definizione e la soluzione di: Insieme degli avventori d un esercizio commerciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLIENTELA

Curiosità : Insieme degli avventori d un esercizio commerciale

scontrino commerciale (vedi sotto), a meno che il cliente non richieda esplicitamente la fattura. Questo documento cartaceo, rilasciato all'avventore, presuppone ... Significato clientela

clientèla s. f. dal lat. clientela. – 1. Nel sign. storico, il rapporto in cambio dell’appoggio alle elezioni. 3. Nell’uso corrente, l’insieme dei clienti di un professionista, di un negozio, ecc.: c. numerosa, scarsa; una vasta, una scelta clientela. esposizione espozi'tsjone s. f. dal lat. expositio -onis, der. di exponere 'esporre'. - 1. atto, il fatto di esporre alla vista, di mettere in mostra: e. della bandiera presentazione, spiegazione. ? discorso. 6. banc. il complesso dei crediti concessi dalla banca alla clientela: e. bancaria debito, deficit, sofferenza. ? *credito. Definizione Treccani

Altre definizioni con insieme; degli; avventori; esercizio; commerciale; Eliminati insieme ai germi con la disinfezione; insieme di appartamenti per le vacanze fra; L insieme di Padre, Figlio e Spirito Santo; insieme a Bacco e Venere riduce l uomo in cenere; Tratta degli oggetti volanti non identificati; Cantautore britannico che fu la voce degli Smiths; L Hannibal de Il silenzio degli innocenti; L intelaiatura degli occhiali; Dividono gli avventori dai barman; Un esercizio scolastico; Vendere un esercizio commerciale; esercizio scolastico; In matematica, esercizio da risolvere; Un villaggio commerciale ; Antagonismo commerciale ; Una vetrina commerciale in tivù; Vendere un esercizio commerciale ; Cerca nelle Definizioni