La definizione e la soluzione di: Insieme a Bacco e Venere riduce l uomo in cenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TABACCO

Curiosità : Insieme a Bacco e Venere riduce l uomo in cenere

Significato tabacco

tabacco s. m. dall’arabo ?abbaq, o ?ubbaq, che prima della scoperta dell’America era nome, ’ombra, o in appositi locali a temperatura e aerazione regolabili, a seconda del tipo di tabacco che si vuole ottenere, e che determina, tra l’altro, perdita d’acqua e acquisizione tabacco dall'arabo ?abbaq o ?ubbaq, nome della pianta Inula viscosa pl. -chi. - ¦ s. m. 1. prodotto ricavato per essiccazione e frantumazione dalle foglie di due a. ciò che si fuma e in specie le sigarette: hai del t. ? sigarette, sigari. b. il fumare: il vizio del t. fumo. ¦ agg. invar. del colore del tabacco avana, marrone. Definizione Treccani

