La definizione e la soluzione di: Insicuro, poco convinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INDECISO

Curiosità : Insicuro, poco convinto

Ferrari. Mario Brivio è un ragazzino di tredici anni dal carattere chiuso e insicuro che vive nel paese di California in Lombardia. A scuola Mario è impopolare ... Significato indeciso

indeci?o agg. comp. di in-2 e deciso; nel i. sul da farsi; sono ancora i. se accettare o no; alla nostra proposta, rimase indeciso. Per estens., di cosa o atto che rivela indecisione, incertezza: una risposta i.; con voce inde't?izo agg. der. di deciso, col pref. in-²; nel sign. 2, sul modello del fr. indécis. - 1. di cosa, che non è ancora risolto o definito: questione i. e ? INDEFINITO agg. 1. 2. a. di persona, che non è fermamente persuaso di qualche cosa, o che non sa decidersi: essere i. nel Definizione Treccani

Altre definizioni con insicuro; poco; convinto; Come cose insignificanti, di poco conto; Le manca poco al secolo; poco ... rancore; poco ... appetibile; Lo dice chi non è convinto ; Chi ne soffre è convinto di essere vittima di macchinazioni; convinto , sicuro; Un convinto seguace delle teorie di Gandhi; Cerca nelle Definizioni