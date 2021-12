La definizione e la soluzione di: Un insetto... microspia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIMICE

Curiosità : Un insetto... microspia

platano" Cimice – un comune della Repubblica Ceca Cimice – un termine della cultura popolare e della narrativa per indicare una microspia Altri progetti ... Significato cimice

cìmice s. f. lat. cimex -micis. – 1. e anche di altre famiglie) e in particolare a due specie del genere Cimex, dette «cimici dei letti» (Cimex lectularius, dell’Europa e Nord America, e Cimex rotundatus, dell’Asia e cimice 't?imit?e s. f. lat. cimex -micis. - 1. zool. nome di varie specie d'insetti eterotteri e in particolare di quelle del genere Cimex parassite dell'uomo. 2. fig. a. chiodino dalla testa larga puntina da disegno. b. gerg. dispositivo miniaturizzato per intercettare Definizione Treccani

