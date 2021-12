La definizione e la soluzione di: Insetto con quindici paia di zampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCUTIGERA

Curiosità : Insetto con quindici paia di zampe

bolas, ma rilasciano feromoni di diverso tipo in grado di attirare falene volanti e le afferrano con le due paia di zampe anteriori. I primitivi Liphistiidae ... Significato scutigera

scutìgera s. f. lat. scient. Scutigera, comp. del lat. class. scutum «scudo» e - gli artropodi di cui si nutrono. È comune in Europa , nell’area circummediterranea, e in America Settentr. la specie Scutigera coleoptrata, chiamata popolarmente fortuna. zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; grillotalpa; locusta. q. Tisanuri: pesciolino d’argento. 4. Miriapodi: millepiedi; scolopendra; scutigera. Echinodermi - Giglio di mare; oloturia; o?ura; riccio di mare; stella di Definizione Treccani

