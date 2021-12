La definizione e la soluzione di: "Inseguendo una __ in un prato", cantava Battisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LIBELLULA

Curiosità : Inseguendo una __ in un prato, cantava Battisti

con un murale nel cuore di Trastevere, più precisamente in via delle Fratte di Trastevere angolo via dei Fienaroli La canzone Here's to You cantata da ... Significato libellula

libèllula s. f. lat. scient. Libellula, dim. del lat. class. libella «livella», a sua depressa (indicata anche in ital. con lo stesso nome) e Libellula quadrimaculata (cioè «libellula dalle quattro macchie»). b. Nel linguaggio com., con sign. più ampio, nome li'b?l:ula s. f. lat. scient. Libellula, dim. del lat. class. libella 'livella', a sua volta dim. di libra 'bilancia'; così detta perché nel volo tiene le ali orizzontali. - 1. zool. nome degli insetti dell'ordine degli odonati con dimensioni da mediea grandi, ali membranose e addome Definizione Treccani

Altre definizioni con inseguendo; prato; cantava; battisti; Un pranzo sul prato con la tovaglia; Una pausa ristoratrice sul prato ; Un prato da pascolo; Nel prato e nei frutteti; Tu vuò fà l __, cantava Renato Carosone; Il Martin che cantava That s amore; cantava Strangers in the night; __piccola così, cantava Buscaglione negli Anni 50; Fu paroliere di Lucio battisti ; Sono dieci in una popolare canzone di battisti ; Insieme ad Anna in un disco del 1970 di battisti ; Lo furono Cesare battisti e Giuseppe Andreoli; Cerca nelle Definizioni