La definizione e la soluzione di: Un inquinamento... che non si respira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACUSTICO

Curiosità : Un inquinamento... che non si respira

quali l'inquinamento dell'aria e la genetica, che rivestono un ruolo minore. Nel mondo in via di sviluppo, una delle fonti più comuni di inquinamento atmosferico ... Significato acustico

acùstico agg. dal gr. ????st????, der. di ????? «udire» (pl. m. -ci). ; frequenza a., v. frequenza; emissione a., fenomeno di emissione di rumore di frequenza acustica che si accompagna a processi di rilascio rapido di energia meccanica nei solidi CATEGORIA: ANATOMIA acustico a'kustiko agg. dal gr. akoustikós, der. di akoúo 'udire' pl. m. -ci. - 1. che ha attinenza col suono ? sonoro. ? Espressioni: cassa acustica ? CASSA 1. 2. che ha attinenza con l'udito auditivo, uditivo. 3. mus. di strumento musicale: chitarra a. elettrico, elettronico. Definizione Treccani

Altre definizioni con inquinamento; respira; L aumenta l inquinamento ; C è quello del traffico se c è troppo inquinamento ; Provvedimenti contro lo inquinamento ; Misura l'inquinamento prodotto dai gas di scarico; Elemento nella bombola per respira re sott acqua; Introdurre sostanze per vie respira torie; Lo sfruttano i cantanti per respira re meglio; Relativo a organi della respira zione; Cerca nelle Definizioni