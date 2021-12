La definizione e la soluzione di: Ingiungere o notificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INTIMARE

Curiosità : Ingiungere o notificare

Significato intimare

intimare v. tr. dal lat. tardo intimare (der. di intimus «intimo»), propr. raro, i. un concilio, un capitolo, convocarli. Più comunem., i. guerra, dichiararla. ? Part. pass. intimato, anche come s. m. (f. -a), nel linguaggio giudiziario, la persona cui è v. tr. dal lat. tardo intimare der. di intimus 'intimo', propr. 'rendere intimo, far penetrare' e per estens. 'far sapere, notificare' io intìmo, alla lat. ìntimo, ecc.. - 1. dare un ordine in modo reciso e con autorità comandare, ingiungere, ordinare. ? imporre. 2. giur. dare avviso Definizione Treccani

