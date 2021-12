La definizione e la soluzione di: Un infiammazione nell intestino tenue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ILEITE

Curiosità : Un infiammazione nell intestino tenue

ileite s. f. der. di ileo1. – Malattia infiammatoria dell’intestino ileo: i. secondaria, dovuta a diverticoli, corpi estranei, vermi, ecc.; i. regionale o primitiva (o malattia di B. Crohn), consistente in un processo infiammatorio di tipo granulomatoso, per lo più a carico del tratto terminale Definizione Treccani

