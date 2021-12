La definizione e la soluzione di: È infame in un saggio di Alessandro Manzoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLONNA

Curiosità : e infame in un saggio di Alessandro Manzoni

La Storia della Colonna Infame è un saggio storico scritto da Alessandro Manzoni, pubblicato come appendice storica al suo celeberrimo romanzo storico ... Significato colonna

colónna s. f. lat. columna. – 1. a. c. Serie di parole, di numeri, scritti l’uno sotto l’altro: scrivere (o mettere) in colonna, allineare uno sotto l’altro numeri o parole, o righe intere; la c. delle unità, delle CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ANATOMIA colonna ko'lon:a s. f. lat. columna. - 1. archit. elemento verticale atto a resistere al peso di elementi sovrastanti e adoperato anche in funzione decorativa . zona della pellicola banda. ? Espressioni: colonna sonora ? ?. 4. schiera di persone o veicoli o allungata ? Espressioni: colonna vertebrale ? ?. ? colonna sonora 1. zona Definizione Treccani

