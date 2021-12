La definizione e la soluzione di: Indolenti, neghittosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCIDIOSI

Curiosità : Indolenti, neghittosi

affiancato in questo difficile cantiere da Maestro Dionigi (o Nigi) della Neghittosa. Per il matrimonio del figlio Francesco con Giovanna d'Austria, nel 1565 ... Significato accidiosi

accidióso agg. dal lat. tardo acidiosus, acediosus. – 1. ); pensieri a.; le a. ore di certi pomeriggi estivi; Oh quei fanali come s’inseguono Accidïosi là dietro gli alberi (Carducci). ? Dim. accidiosétto; pegg. accidiosàccio. ? Avv Definizione Treccani

Altre definizioni con indolenti; neghittosi; Pigre, indolenti ; Abulici, indolenti ; Le hanno indolenti e pigri; Cerca nelle Definizioni