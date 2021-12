La definizione e la soluzione di: Individuo esclusivo nelle relazioni amorose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONOGAMO

Curiosità : Individuo esclusivo nelle relazioni amorose

monògamo agg. e s. m. (f. -a) dal lat. tardo monogamus, gr. µ????aµ??, persona o animale che vive in stato di monogamia, o anche di gruppi sociali che praticano la monogamia: tribù m.; specie di uccelli monogame. In diritto canonico, di persona che ha monogamo mo'n?gamo dal lat. tardo monogamus, gr. monógamos, comp. di mono- e gámos 'nozze'. - ¦ agg. 1. di persona, gruppo sociale o animale che vive in stato di estens. di persona, che mantiene la fedeltà al partner, anche scherz. fedele, lett. fido. fedifrago, infedele, traditore. ¦ s. m. f. -a persona monogama poligamo. Definizione Treccani

