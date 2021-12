La definizione e la soluzione di: Indirizzata, finalizzata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIRATA

Curiosità : Indirizzata, finalizzata

europea di vicinato è una delle politiche esterne dell'Unione europea, indirizzata ai paesi collocati in prossimità dell'Unione verso sud e verso est. L'obiettivo ... Significato mirata

Neologismi (2008) eliminazione mirata loc. s.le f. Soppressione programmata di un avversario preventivamente identificato. ? è certo che le vittime degli shaid, le vittime delle «eliminazioni mirate» di Ariel Sharon , le ha uccise l’odio. E l’odio, in Palestina, in maleficio male'fit?o o malefizio male'fitsjo s. m. dal lat. maleficium, comp. dell'avv. male e facere 'fare'. - 1. ant. azione moralmente cattiva: , non com. scelleraggine, scelleratezza. 2. etnol. opera di magia mirata a procurare danno fattura, iettatura, incantesimo, malìa, sortilegio, stregoneria. ? region Definizione Treccani

Cerca nelle Definizioni