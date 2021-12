La definizione e la soluzione di: Indica quanto costa il consumo di luce e gas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BOLLETTA

Curiosità : Indica quanto costa il consumo di luce e gas

Significato bolletta

bollétta (o bullétta) s. f. der. di bolla2. – 1. la b. significava a Firenze accordare una riduzione sul dazio relativo alle merci descritte nella bolletta, in occasione per es. di una fiera), e la b. dei viandanti, o assol bolletta bo'l:et:a s. f. der. di bolla². - amministr. documento amministrativo che dichiara la natura di una merce o attesta un pagamento: b. della luce bollettino. ? polizza, ricevuta. ? Locuz. prep: fig., in bolletta senza denaro, prob. dall'uso di affiggere in pubblico la lista dei falliti al verde, squattrinato. Definizione Treccani

