La definizione e la soluzione di: Indica l intensità con cui si pronuncia una vocale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ACCENTO

La sillaba è un complesso di suoni che si pronuncia unito con una sola emissione di voce. L'unità prosodica della sillaba è presente nelle realizzazioni ... Significato accento

accènto s. m. dal lat. accentus -us, comp. di ad- e russo, ecc., non ne hanno alcuno), non sempre hanno la funzione d’indicare la sede dell’accento tonico (in francese, per es., non l’hanno in nessun caso). 3. a. Modo di pronunciare accento a't?:?nto s. m. dal lat. accentus -us, der. di cantus 'canto¹', col pref. ad-. - 1. gramm., ling. rafforzamento o elevazione del tono di voce con cui si dà a una sillaba maggior rilievo rispetto alle altre ? Espressioni: fig., porre o mettere l'accento su qualcosa sottolineare l'importanza: porre l'a. su una questione, su un Definizione Treccani

